Narrador critica postura do Fluminense contra o Colo Colo: ‘Deveria ter vergonha’

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 23:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o Colo Colo na Libertadores, por 1 a 0, mas a atuação do Tricolor foi bastante criticada nas redes sociais. Quem não gostou da postura da equipe de Fernando Diniz nesta quinta-feira (9) foi o narrador Luis Felipe Freitas, da CazéTV.

- Duas coisas me incomodam nesse trabalho do Diniz desde sempre. Time não tem contra-ataque. Quando supera a primeira linha de marcação adversária, a escolha é quase sempre pela cadência. Segundo: Não tem bola longa. Falta jogadores para isso e não me parece que seja algo ensaiado - escreveu.

- Fluminense deveria ter vergonha de jogar desse jeito. Não dá. 65 minutos jogando na defesa, contra um time que tem seus méritos e é organizado, mas não é uma máquina - completou o narrador, que também é torcedor do Fluminense.

Com a vitória, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores, com oito pontos. O Tricolor joga as últimas duas partidas da fase de grupos no Maracanã, contra Cerro Porteño-PAR e Allianza Lima-PER, nos dias 16 e 29 de maio, respectivamente.