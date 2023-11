Na gravação, o locutor Kadu Macri foi à loucura com o gol de pênalti marcado por Tiquinho Soares, aos 52 minutos do segundo tempo. No entanto, a equipe de transmissão e todos os torcedores do Botafogo foram do céu ao inferno em minutos. Em seguida ao gol, quando a euforia ainda tomava conta dos alvinegros, o Coritiba conseguiu o gol de empate, frustrando o time e a torcida.