Everton Ribeiro vira assunto entre torcedores do Flamengo: ‘Melhor coisa’

Everton Ribeiro virou assunto entre torcedores do Flamengo depois da eliminação do Bahia para o Fluminense na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10). O jogador foi titular e substituído na reta final do segundo tempo.

Com gols de Cannobio, de pênalti, e Thiago Silva, de cabeça, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil. O time baiano tinha vencido na Arena Fonte Nova por 1 a 0, mas viu a vantagem ruir no Maracanã.

Durante a partida, Everton Ribeiro, ex-Flamengo, virou assunto entre os rubro-negros nas redes sociais. O desempenho do camisa 10 do Bahia foi muito comentado, inclusive com alguns defendendo que a diretoria acertou em não renovar o contrato do ídolo. Veja abaixo.

Everton Ribeiro em ação contra o Flamengo como capitão do Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja comentários dos rubro-negros sobre Everton Ribeiro, ex-Flamengo

Queda na Copa do Brasil

Depois de uma inoperância ofensiva no primeiro tempo, em jogo apagado de Everton Ribeiro, ex-Flamengo, o Bahia esboçou sair mais para o jogo na etapa final, mas teve sua estratégia desmontada logo aos sete minutos, quando Michel Araújo bloqueou cruzamento com a mão dentro da área. Canobbio cobrou firme para abrir o placar e empatar o agregado.

Rogério Ceni, então, resolveu movimentar o banco de reservas ao tirar Willian José, referência no ataque, para colocar o meia Cauly como atleta mais avançado. O resultado foi uma pressão ainda maior do Fluminense diante de um Bahia cada vez mais acuado. Pelo cenário do jogo, Lucho Rodríguez seria uma boa opção de velocidade e ao mesmo tempo de referência lá na frente, mas ele foi negociado com o Neom, da Arábia Saudita, e já não estava mais disponível para Rogério Ceni.

Com um Fluminense cada vez mais aceso, o resultado não poderia ser outro: gol de Thiago Silva aos 39 minutos para sacramentar a classificação dos cariocas. Pela terceira temporada seguida, o Bahia tem uma eliminação frustrante nas quartas de final da Copa do Brasil, todas sob o comando de Rogério Ceni. Agora resta ao clube que mais joga em 2025 aproveitar as brechas do calendário e voltar os olhares para o Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga direta na Libertadores. Everton Ribeiro, ex-Flamengo, jogou quase os 90 minutos.