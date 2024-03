PVC comenta manutenção de Carpini como técnico do São Paulo: ‘Há questões a acertar’

Thiago Carpini, treinador do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 20:20 • São Paulo (SP)

Criticado pela eliminação para o Grêmio Novorizontino no Campeonato Paulista e pela fase ruim, Thiago Carpini segue como técnico do São Paulo. A decisão gerou controvérsias, mas PVC, no UOL Esporte, comentou a decisão do clube paulista.

- São Paulo acerta em manter Thiago Carpini. A Libertadores sempre foi a prioridade do clube para este ano, e parece contraditório pensar que o Campeonato Estadual, tratado há mais de 20 anos como preparação, torne-se foco de crise. Há questões a acertar, mas cogitar a troca de treinador após apenas 14 partidas, sendo que em uma delas o São Paulo quebrou o tabu na Neo Química Arena e, em outra, bateu o Palmeiras na Supercopa, pareceria amadorismo de quem não compreende etapas de trabalho nem hierarquiza competições. O Estadual está no fim da fila - disse.

O atual treinador do clube chegou em uma negociação rápida para o lugar de Dorival Júnior, agora na Seleção Brasileira. Apesar do título da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras neste ano, Carpini ainda não conquistou a confiança do torcedor.