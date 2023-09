As decisões do técnico Felipão no empate em 1 a 1 com o Athletico, na Ligga Arena, podem colocar sua continuidade no Atlético-MG em xeque. Isso porque, o desempenho do Alvinegro após as mexidas do treinador ocasionou uma série de protestos e cobranças contra a permanência do treinador nas redes sociais.