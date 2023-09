EM BUSCA DO EMPATE!

Como resposta, o Athletico apareceu com Rômulo, que arriscou de fora da área. Porém, a bola foi para longe do gol. O Furacão teve grande chance aos 31. Vitor Bueno cobrou escanteio, Thiago Heleno mandou uma bomba no cabeceio, mas Everson salvou. No final, aos 44, Fernandinho arriscou o chute e mandou para fora.