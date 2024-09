Namorado que queimou maratonista olímpica viva, também morre por queimaduras de gasolina

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 11:17 • Rio de Janeiro

Dickson Ndiema, acusado de matar sua companheira Rebecca Cheptegei, maratonista olímpica que esteve nos Jogos de Paris, também veio a óbito em decorrência de queimaduras. As informações do portal BBC afirmam que o hospital Eldoret, no Quênia, o mesmo onde Rebecca foi internada antes de morrer, confirmou a morte do homem quatro dias após a de sua vítima.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rebecca faleceu na última quinta-feira (05), vítima de violência doméstica. Seu namorado, ateou fogo em seu corpo após ataca-lá com gasolina. Segundo o pai de Rebecca, houve um desentendimento entre ela e Ndiema por conta de um terreno. A atleta foi internada com 80% do corpo queimado e acabou não resistindo.

Rebecca Cheptegei terminou na 44ª posição na maratona dos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Olympics)

Rebecca vivia com sua irmã e duas filhas em Endebess, no Quênia. O ex-companheiro invadiu a propriedade da atleta no domingo (1), quando ela estava na igreja com as filhas voltando para casa. A corredora, de 33 anos, ficou internada por quatro dias após o crime e faleceu por falência múltipla dos órgãos.

No Quênia, o atletismo é comumente associado a casos de feminicídio. Em abril de 2022, a atleta queniana Damaris foi encontrada morta em Iten. Em outubro de 2021, a atleta Agnes Tirop, de 25 anos, medalhista de bronze nos 10.000 metros nos Mundiais de 2017 e 2019, morreu depois de ter sido esfaqueada em sua casa, na mesma cidade onde Damaris morava. Nas duas situações, os companheiros estão sendo acusados por homicídio.