Namorada de Endrick se declara para o jogador e dispara: ‘O mundo contra nós’

Endrick e Gabrielly Miranda estão juntos desde o ano passado (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda publicou fotos com o atacante do Palmeiras nas redes sociais na última quarta-feira (29). A influenciadora publicou um trecho de uma música do cantor Justin Bieber junto a imagens românticas com o centroavante da Seleção Brasileira.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Eu quero sonhar o que você sonha, ir para onde está indo. Eu só tenho uma vida e quero vivê-la com você. Quero dormir onde você dorme, me conectar com a sua alma. A única coisa que eu quero na vida, eu apenas quero vivê-la com você", trouxe o trecho escrito por Gabriely.

Em outra parte da imagem, Gabriely também escreveu: "Eu, você e Deus, e o mundo contra nós". Endrick faz o último jogo pelo Palmeiras nesta quinta (30), contra o San Lorenzo, na Libertadores. Na segunda-feira (3), o atleta se junta a Seleção Brasileira, e após a Copa América, viaja para reforçar o Real Madrid.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Nas últimas semanas, se tornou pública uma polêmica envolvendo Gabrielly e Cintia Ramos, mãe de Endrick. Em abril, a matriarca cortou a namorada do filho de uma foto e publicou nas redes sociais. A situação viralizou na web e internautas apontaram um possível conflito entre as duas.

Gabrielly Miranda compartilhou algumas fotos com Endrick (Foto: Reprodução)