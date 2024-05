Relacionamento dos dois sempre é alvo de fofocas (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 20:18 • São Paulo (SP)

Ao que tudo indica, Gabrielly Miranda deve viajar com Endrick para a Espanha. As informações são do jornalista Cosme Rímoli. Segundo informado, a mansão onde Endrick morará no país está certa.

A intenção é que a namorada fique voltando para o Brasil a cada um certo período. Vale destacar que a relação de Gabrielly e a família de Endrick sempre foi comentada e alvo de polêmicas nas redes sociais.

O relacionamento de Endrick e Gabrielly sempre foi bastante comentado nas redes sociais, muito pela diferença de idade dos dois. Endrick tem 17 anos e Gabrielly 21.

As últimas polêmicas recentes envolvendo Gabrielly foi pela modelo ter proibido o jogador de fazer tranças no cabelo. Já envolvendo a sogra, a maior briga entre as duas começou quando Cintia opinou com tom de reprovação sobre a possibilidade de casamento e de mudança do casal para a Espanha.

Passando seus últimos dias no Brasil, Endrick deu sua festa de despedida nesta segunda-feira (27). Seu último jogo será nesta quinta-feira (30) contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores.