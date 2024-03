Namorada de Endrick abre o jogo sobre exposição em relacionamento

Namorada de Endrick é modelo e influenciadora digital (Foto: Divulgação)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 12/03/2024 - 17:56 • São Paulo (SP)

Gabrielly Miranda, namorada de Endrick, abriu o jogo sobre a exposição que sofre por estar em um relacionamento com a grande joia do Palmeiras.

Segundo as palavras da modelo, que vive um namoro com o atleta desde 2023, esta exposição era algo que 'não esperava' que fosse acontecer. Para ela, tudo é novidade, mas nada atrapalha o relacionamento dos dois.

- A vida pública ainda é uma novidade para mim, porque sempre fui uma pessoa mais reservada - disse Gabrielly em entrevista para a revista L'officiel.

A namorada do atleta revelou que os dois selecionam bem o que postam e o que deixam exposto para os torcedores e para o público que acompanham o jogador do Palmeiras.

- Não enfrentamos tantos desafios com isso, porque respeitamos um ao outro acima de tudo e sempre conversamos muito. Nós temos a sabedoria de entender o que pode ser mostrado e o que queremos manter entre nós, como todo casal - completou.

Endrick assumiu a modelo após ser campeão do Campeonato Brasileiro no ano passado. Os dois estariam juntos desde o dia 29 de outubro. A namorada do jogador também é influenciadora e já apareceu publicamente com a camisa do Palmeiras em algumas ocasiões, antes mesmo do relacionamento.