Vini Jr virou tema da nova música do MVA (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro

O Brasil enfrenta o México na noite deste sábado (08) por uma partida amistosa em aquecimento para a Copa América, que inicia no final de junho. Entrando no clima da competição, o Movimento Verde Amarelo, torcida oficial do Time Brasil lançou uma nova música de arquibancada em homenagem a sua estrela, candidata a Bola de Ouro, Vinicius Júnior.

Confira a nova música do MVA em homenagem a Vini Jr (Foto: Divulgação)

A letra da nova música faz referência a grande possibilidade de Vinicius ser eleito o melhor jogador do mundo em 2024. Ele é um dos principais candidatos a ser eleito o 'Bola de Ouro' pelos seus feitos na temporada 23/24, pelo Real Madrid. Campeão e autor do gol do título da Champions League, principal competição de clubes do mundo, e campeão espanhol, Vinicus Júnior é o principal nome da seleção brasileira de Dorival Júnior.

"Bola de Ouro é nossa, não tem como escapar. Oba, Oba. Vini Jr vai levar!"

O MVA busca emplacar um cántico em homenagem a Vini. Confira detalhes da música:

