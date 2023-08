Erbeth Santos, tricampeão mundial de jiu-jítsu, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (24), em Boituva, interior de São Paulo, por roubos e uma série de estupros em cidades no Mato Grosso do Sul. Investigações apontam que o nobilitado competidor teria feito quatro vítimas - todas mulheres - com participação do também lutador André Pessoa nos crimes. O Batalhão da Polícia de Choque do MS trabalha com a possibilidade do número ser ainda maior.