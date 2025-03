Mulher de zagueiro da Série A do Brasileirão revela fanatismo do jogador por Sérgio Ramos

A influenciadora Yasmin Volpato, mulher do zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, revelou uma admiração secreta do atleta por Sérgio Ramos. De acordo com a companheira, o camisa 4 acompanha de perto o jogador espanhol, se inspirando nele dentro e fora de campo.

Em entrevista à jornalista Yara Fantoni, a companheira do zagueiro do clube mineiro revelou que a admiração se expande para além dos gramados. De acordo com ela, Lyanco também molda o estilo em referência ao consagrado zagueiro espanhol.

- Se o Sergio Ramos corta o cabelo, o Lyanco corta também. Se o Sergio Ramos compra um tênis, o Lyanco compra também - revelou a mulher do jogador.

Com muito humor, Lyanco confirmou a revelação da mulher. O zagueiro do Atlético-MG também estava presente na entrevista e deu mais detalhes sobre o fanatismo por Sérgio Ramos.

- Sou louco com ele (Sergio Ramos). É minha referência. Ele é um líder. Já vi o filme, a série. Umas 4 vezes. É referência em tudo. O jeito de jogar - concluiu o camisa 4 do Galo.

Lyanco no Atlético-MG

Destaque do setor defensivo da equipe do técnico Cuca, Lyanco desembarcou em Belo Horizonte no mês de julho do ano passado, após uma passagem pelo futebol inglês. Na Inglaterra, ele defendeu o Southampton, sem grande destaque em campo.

Com o Atlético-MG, o camisa 4 tem tido grande protagonismo. Ele foi titular nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado, onde o Galo terminou na segunda colocação, e foi campeão do Campeonato Mineiro de 2025.