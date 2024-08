Mulher de Curry chora em confusão com policiais após final nas Olimpíadas; veja

Ayesha Curry chora durante confusão com policiais franceses (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A mulher do jogador da seleção dos Estados Unidos de basquete Stephen Curry se envolveu em uma confusão após a final da modalidade nas Olimpíadas de Paris, vencida pelo "Dream Team", que bateu a França por 98 a 87 e conquistou o ouro, no sábado (10). Ayesha Curry discutiu com policiais franceses após ser supostamente impedida de sair da Arena Bercy.

Ela estava com os dois filhos do casal - Caius, de menos de um ano, e Canon, de 6 anos - da sogra e Draymond Green, outro astro do basquete americano, além de outras pessoas. Ayesha chega a chorar enquanto as demais pessoas do grupo tentam amenizar as tensões com a polícia, segundo vídeo que circula nas redes sociais. Veja:

Segundo informações da imprensa americana, o tumulto na saída se deveu por conta do deslocamento do presidente francês, Emmanuel Macron, que também assistiu ao jogo na Arena Bercy.

A mãe de Curry reclama da situção em um trecho do vídeo:

- Eles não estão nos deixando voltar para onde viemos, eles não estão deixando o nosso motorista vir aqui e não nos deixam ir até lá - disse Sonya Curry.

Draymond Green, companheiro de Curry no Golden State Warriors, aparece no vídeo defendendo Ayesha e insinua que o filho mais novo do casal foi atingido na confusão.

- Então mesmo depois de eles baterem na cabeça do bebê, ainda não há nada que você possa fazer para tirá-los daqui? - disse Green a policiais.

A mulher de Curry e Draymond Green não quiseram falar sobre o caso, e não foi divulgado o que aconteceu na confusão.

