MP pede condenação de Payet por violência psicológica contra Larissa Ferrari

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o jogador francês Dimitri Payet, de 37 anos, por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari, com quem manteve um relacionamento extraconjugal. O caso, inicialmente arquivado, foi reaberto após recurso apresentado pela defesa da vítima. O MP pediu a condenação do ex-jogador do Vasco e o pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas com serviços de saúde eventualmente utilizados pela vítima.

Segundo a denúncia, o relacionamento entre Payet e Larissa ocorreu entre o final de 2024 e março de 2025 e teria provocado danos emocionais e psicológicos à advogada. De acordo com o documento, o atleta é acusado de ter praticado "atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização" contra Larissa.

Em abril, a advogada de 28 anos falou ao Lance! que manteve um envolvimento com o jogador do Vasco de setembro de 2024 a março deste ano. Ela afirmou que as agressões psicológicas começaram após episódios de ciúmes de Payet. A vítima registrou ocorrências na polícia do Rio de Janeiro e do Paraná, onde também solicitou medida protetiva.

Nota da defesa de Payet

"A advogada Sheila Lustoza que atua na defesa de Dimitri Payet recebe com surpresa a reconsideração da promoção de arquivamento porque se fundamenta em informações que já estavam nos autos, mas ressalta sua confiança na justiça que reconhecerá a inocência do seu cliente."

Nota dos advogados de Larissa Ferrari

"O escritório Jorge Vacite Neto Advogados, representante legal da Sra. Larissa Ferrari, manifesta publicamente sua satisfação com a decisão do Ministério Público de oferecer denúncia criminal contra o jogador Dimitri Payet, acolhendo o recurso por nós interposto contra o anterior pedido de arquivamento. A medida demonstra que as autoridades estão atentas à gravidade dos fatos e dispostas a garantir que condutas lesivas à dignidade da mulher não passem impunes, independentemente da projeção pública do investigado. Recebemos a decisão com senso de justiça e confiança nas instituições responsáveis pela apuração e responsabilização dos atos praticados. Este é um passo decisivo rumo à verdade e à reparação dos danos causados à nossa cliente. Seguiremos firmes na defesa intransigente de seus direitos perante o Poder Judiciário, certos de que a justiça prevalecerá."

Sobre o caso

O que diz Larissa Ferrari?

A torcedora do Vasco, Larissa, acusa o meia francês Dimitri Payet de agressões físicas, psicológicas e sexuais. A mulher, que é advogada, afirma ter mantido um relacionamento extraconjugal com o jogador no ano passado, iniciado após trocas de mensagens pelas redes sociais.

De acordo com depoimentos prestados às polícias do Rio de Janeiro e do Paraná, Larissa relatou que o atleta teria cometido as agressões durante episódios de ciúmes. Segundo ela, houve episódios que deixaram marcas em seu corpo, além de práticas degradantes.

- Dimitri me convenceu a colocar minha cabeça no lixo, no vaso sanitário, me fez tomar minha própria urina e outras bizarrices sexuais - declarou.

Larissa também afirmou que sofre de transtorno de personalidade borderline, caracterizado por oscilações de humor e hipersensibilidade nas relações pessoais. Segundo ela, o jogador tinha conhecimento da condição e se aproveitou da situação.

- Dimitri sabia da minha paixão e de problemas psicológicos, usando isso contra mim.

Payet, que é casado há 18 anos e tem quatro filhos, mora sozinho no Rio de Janeiro desde que chegou ao Vasco. A esposa e os filhos permaneceram na França. Até o momento, o jogador não se manifestou publicamente sobre as acusações.

O que diz Payet?

Em depoimento à polícia, o meia Dimitri Payet admitiu ter mantido um relacionamento com Larissa, torcedora do Vasco, mas negou as acusações de agressão feitas por ela. Segundo o jogador, todas as práticas relatadas foram consensuais e sugeridas pela advogada, que, de acordo com ele, nunca mencionou sofrer de qualquer transtorno psicológico.

Sobre as marcas apresentadas por Larissa em fotos anexadas ao inquérito, Payet afirmou que se tratam de consequências de atos consentidos durante relações sexuais. Ele disse que a mulher pedia tapas durante o ato e que o uso de cadeiras de madeira também teria causado os hematomas, agravados pela “pele muito clara” da advogada.

O jogador contou ainda que, com o fim do contrato com o Vasco se aproximando, Larissa propôs manter o relacionamento na França, desde que ele arcasse com todas as despesas. Payet disse ter recusado a proposta e que, após isso, o comportamento da mulher mudou. Segundo ele, os dois não voltaram a se encontrar depois disso.

Payet fora do Vasco

O Vasco oficializou na segunda-feira (9) a rescisão de contrato do meia francês Dimitri Payet. A diretoria do Cruz-Maltino tentava costurar o acordo desde o mês de maio, e o jogador não atua mais pelo clube. A princípio, o vínculo de Payet com o Gigante da Colina tinha duração até o fim de julho, ainda que ele não fosse mais relacionado pela comissão técnica. O então camisa 10 se recuperava de uma lesão no joelho e foi liberado em meio ao tratamento para resolver questões pessoais.