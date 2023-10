A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital instaurou o inquérito civil para apurar a falta de energia no Estádio Nilton Santos durante a partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (21). A Promotoria chamou atenção pelo fato da CBF, com o aval dos clubes, ter suspendido e adiado o jogo para o dia seguinte, sem a presença do público pagante.