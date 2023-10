Fortaleza e LDU se enfrentarão no próximo sábado (28), às 17h, pela final da Sul-Americana, com transmissão da ESPN e do Star+. E, para um dos comentaristas da partida, Mario Marra, os brasileiros encararão um duelo bastante complicado, mesmo tendo um time melhor que os equatorianos. A solução passa pela presença de torcedores da equipe nacional.