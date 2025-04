MP da Espanha quer prisão de Daniel Alves e vai recorrer da absolvição

Absolvido na última sexta-feira (28) após mais de dois anos da acusação de abuso sexual, Daniel Alves ainda não está livre de possíveis consequências na Justiça espanhola. O Ministério Público local anunciou nesta quarta-feira (2) que recorrerá ao Supremo Tribunal contra a remissão do brasileiro, que foi condenado em 2022.

Conforme a imprensa espanhola, o recurso que ainda será formalizado tem como base os fundamentos previstos no artigo 852 (violação de preceito constitucional) e no artigo 849.1 (violação de lei) do Código de Processo Penal do país, o que contestaria a decisão tomada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Os pedidos só serão reconhecidos com a oficialização do projeto, o que necessitaria um novo julgamento.

Na justificativa, a Procuradoria Superior da Espanha constatou não partilhar do juízo que liberou Daniel Alves da condenação, dado pelo Tribunal de Primeira Instância na resolução do caso, por conta de contradições no processo. Dessa maneira, o processo ainda pode ser julgado por última instância no Tribunal Supremo da Espanha — a Corte mais alta da Justiça do país.

Caso Daniel Alves 👨‍⚖️

Daniel Alves foi acusado por uma mulher de abuso sexual. O episódio aconteceu em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. A Câmara de Apelações do Tribunal de Justiça da Catalunha absolveu o ex-jogador ao concluir que o depoimento da jovem foi insuficiente para contrariar a presunção de inocência.

O atleta, detido no início das investigações, ficou preso por um ano e dois meses, mas pagou uma fiança de um milhão de euros (mais de R$ 6 milhões na cotação atual) e ganhou o direito de responder em liberdade condicional, ainda que não pudesse viajar para outros países.

