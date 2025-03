Absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha de um caso de agressão sexual, Daniel Alves viveu uma vida longe dos holofotes nos últimos meses. O ex-jogador passou 14 meses preso de forma preventiva antes de ser condenado a quatro anos e meio em fevereiro de 2024.

No entanto, o veterano pagou uma fiança no valor de um milhão de euros e deixou o cárcere na Espanha em março do ano passado. E desde então, o ex-atleta passou por idas e vindas no relacionamento com Joana Sanz, participou de um jogo de futebol amador e desativou as contas de suas redes sociais recentemente.

Idas e vindas no relacionamento de Dani Alves

Dani Alves conheceu a modelo Joana Sanz em 2015 e se casaram em 2017 em uma celebração privada realizada em Ibiza, na Espanha. No entanto, a relação foi abalada em meio ao suposto caso de agressão do então jogador contra uma jovem de 23 anos em uma boate na Espanha.

Em meio ao caso de traição e condenação do brasileiro, Joana Sanz esteve próximo de pedir o divórcio, mas voltou atrás de sua decisão. Em novembro de 2023, a modelo havia deixado o futuro do relacionamento no ar, embora tivesse confirmado que ainda existia amor entre os dois.

Com a liberdade de Dani Alves, o ex-jogador e a espanhola utilizaram as redes sociais para publicar fotos juntos e mostrar que o casal seguiria juntos. Nos últimos meses, o brasileiro conciliou as obrigações penitenciários com viagens ao lado de sua esposa para Mallorca, mas também com idas a restaurantes chiques em Barcelona.

Futebol amador durante liberdade

Em setembro de 2024, Dani Alves foi flagrado em uma partida de futebol amador realizada na Espanha. Segundo o "Marca", o brasileiro criou um perfil anônimo em um aplicativo que marca jogos pelo país com pessoas desconhecidas.

De acordo com o "Sport", o ex-jogador chegou a ser tietado por alguns fãs que assistiam o confronto e o identificaram na pelada. Os relatos mostram o brasileiro atuando com uma camisa do Boca Juniors e dizem que o atleta chegou no local acompanhado de alguns amigos.

Redes sociais desativadas

Em janeiro de 2025, Dani Alves surpreendeu a todos ao desativar suas contas nas redes sociais, onde costumava ser ativo. Na Espanha, especula-se que o ex-jogador esteja vivendo uma nova crise em seu relacionamento com Joana Sanz, o que fez com que se afastasse das mídias.

Por outro lado, Joana Sanz segue ativa nas redes sociais e chegou a fazer uma publicação no Instagram na última quinta-feira (27). No entanto, a modelo ainda não fez nenhuma alusão ou comentário em meio a absolvição de Daniel Alves.