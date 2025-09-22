Anderson Soares da Silva, o Neneca, ex-goleiro e gerente de futebol do União Esporte Clube (cargo que ocupava), morreu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, em Rondonópolis. Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde sexta-feira (19), quando sofreu um infarto durante a partida do Sub-17 entre União e Academia.

continua após a publicidade

➡️ Leitura labial revela momento de inconsciência de jogador do Vasco: ‘Não sei onde estou’

Neneca foi socorrido no local, encaminhado à UPA e, em seguida, transferido para a Santa Casa, onde exames apontaram também a existência de um aneurisma na artéria aorta. O ex-goleiro precisaria passar por cirurgia no tórax, mas não resistiu.

— Neneca era uma pessoa querida por todos, sempre bem-humorado e disposto a ajudar. Ele construiu uma trajetória marcante, com conquistas importantes no futebol brasileiro, incluindo títulos. Ficam as boas lembranças e o legado que ele deixou no esporte. É muito triste pela forma repentina como tudo aconteceu — disse o presidente do União, Paulo Barrionuevo Jr.

continua após a publicidade

Revelado pelo União, Neneca atuou em clubes como União Barbarense, Santo André, Botafogo-SP, Guarani, América-MG e Figueirense. Foi campeão da Série C em 2004 pelo União Barbarense e da Série D em 2015 pelo Botafogo-SP. Também defendeu o Santo André por seis temporadas, onde foi vice-campeão paulista em 2010, e levantou o título catarinense de 2014 pelo Figueirense.

O velório aconteceu na noite desta segunda-feira, em Rondonópolis. A morte do ex-goleiro gerou comoção entre torcedores, dirigentes e clubes pelos quais passou, muitos deles prestando homenagens ao ídolo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas