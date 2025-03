Ministérios do Esporte e da Igualdade Racial cobram Conmebol após racismo contra Luighi

O Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial encaminharam, nesta sexta-feira (7), um ofício à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) solicitando providências urgentes sobre os atos de injúria racial sofridos pelos jogadores Figueiredo e Luighi, do Palmeiras, durante a partida da Copa Libertadores Sub-20 contra o Cerro Porteño, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai.

"Diante da gravidade dos fatos, o Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial, no exercício de suas atribuições, vêm requerer … a apuração dos fatos ocorridos, confiando que essa organização esportiva conduzirá a investigação para apuração dos fatos com a máxima seriedade e celeridade, adotando medidas disciplinares efetivas”, diz o documento.

No ofício assinado pelo ministro do Esporte, André Fufuca, e pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, as pastas destacam a necessidade de uma apuração rigorosa e a adoção de medidas disciplinares efetivas. O documento reforça o compromisso das instituições no combate ao racismo no esporte, exige que a Conmebol adote punições exemplares para evitar que episódios como este se repitam e cobra informações sobre as medidas adotadas.

- Racismo é crime e não será tolerado em hipótese alguma. É essencial que a Conmebol demonstre seu compromisso com a igualdade e o respeito, garantindo que eventos como este sejam tratados com a seriedade que merecem - cobrou o ministro André Fufuca.

- Não há mais espaço para tolerar práticas criminosas como essa em Ligas de futebol ou qualquer esporte no Brasil, América Latina ou no mundo. A promoção da igualdade e o combate ao racismo exigem ações concretas como essa. Com racismo, não tem jogo - completou a ministra Anielle Franco.