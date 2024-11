Minerato, ex-musa da Gaviões da Fiel, se manifesta após o vazamento de áudio racista

A influenciadora Ana Paula Minerato se manifestou, nesta terça-feira (26), sobre o vazamento de áudios de cunho racial contra a cantora Ananda, integrante da banda Melanina Carioca. No conteúdo que viralizou nas redes sociais, ela aparece atacando uma mulher com falas racistas. O fato fez Minerato ser afastada do cargo de musa da Gaviões da Fiel.

Os ataques teriam sido motivados por conta do início do relacionamento de Ananda com o rapper KT Gomez, ex de Minerato. Através de um publicação nas redes sociais, a modelo lamentou o ocorrido. Aos prantos, ela assumiu o erro, se mostrou arrependida e pediu desculpas.

- Estou muito mal. Sei que o que aconteceu foi algo horrível. Quero pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos, especialmente à Ananda, que foi diretamente atingida. Foi uma ofensa a uma pessoa que nem sequer conheço. Estou profundamente arrependida e lamento muito por isso - disse a ex-musa da Gaviões da Fiel.

Além de pedir desculpas, Minerato também relatou que viveu um relacionamento tóxico com KT Gomez. Ela acusa o antigo namorado de ter vazado os áudios de propósito com o objetivo de adquirir fama e manchar a imagem dela.

- Nos últimos meses, vivi um relacionamento abusivo e extremamente tóxico. Fui manipulada, humilhada e constantemente atacada psicologicamente. Ele queria tirar de mim o pouco que eu tinha, e agora conseguiu. Fez tudo isso por fama. Essa pessoa queria que eu o indicasse para um reality show. Ele entrava e saía da minha vida, causando um verdadeiro inferno. Gravava vídeos íntimos nossos sem meu consentimento, e eu vivia com medo de que ele os vazasse. Infelizmente, ele conseguiu me prejudicar de outras formas. Tudo isso foi motivado pela busca por fama - concluiu.

