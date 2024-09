Milton Neves prevê desespero do Corinthians no Brasileirão: “Vai suar para não cair”

Ramon Diaz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro

Neste sábado (14), o Corinthians foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, e viu sua situação no Brasileirão se agravar. Brigando contra o rebaixamento, o Timão caiu para a 18ª posição e vê os times à sua frente com mais pontos e menos jogos. Para o jornalista Milton Neves, o clube paulista suará para evitar a queda para segunda divisão nacional.

- Não que o rebaixamento corintiano já possa ser 'decretado', mas que o time vai lutar muito, suar desesperadamente para escapar, isso vai mesmo! E com o Brasileiro chegando na reta final, logo resultou a bater o desespero - afirmou Milton Neves em sua coluna no Uol.

Enquanto festejava sua classificação para as semifinais da Copa do Brasil, conseguida na bacia das almas contra o Juventude na última quarta-feira (11), quando também apresentou com toda pompa o grande reforço Memphis Depay, o Corinthians precisou voltar à dura realidade do Brasileirão. Na briga para sair do Z-4, o clube tinha o desafio de enfrentar o Botafogo, líder do campeonato, que jogava em casa.

E deu o favorito. Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem e confusão na combinação de uniformes dos dois times, o Botafogo venceu por 2 a 1, com gols de Luiz Henrique e Almada, que marcou pela primeira vez com a camisa do Glorioso. O Timão teve dois pênaltis a seu favor, mas converteu apenas um deles, com Garro. Romero desperdiçou o primeiro.

O Corinthians está com 25 pontos em 26 partidas, enquanto seus adversários diretos tem mais pontos com menos partidas disputadas. O Grêmio, que ainda joga na rodada, por exemplo, está com 27 pontos e 24 partidas nesse momento. Para atingir os famosos 45 pontos, que costumam manter as equipes na Série A, o clube paulista precisará vencer 7 partidas, mais da metade das 12 a serem disputadas.