Anderson Daronco revolta internautas por polêmicas com acréscimos, pênaltis e uniformes

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 00:00 • Rio de Janeiro

Antes mesmo do confronto entre Botafogo e Corinthians começar no Nilton Santos, o árbitro Anderson Daronco já estava envolvido em polêmicas. Por 2 a 1, o Glorioso conquistou a vitória em casa, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem e confusões. Daronco se envolveu em polêmicas com os pênaltis marcados, os acréscimos do segundo tempo e até mesmo os uniformes do jogo. As decisões do árbitro desagradaram torcedores dos dois lados.

Com muita semelhança entre os uniformes do Botafogo e do Corinthians, Anderson Daronco chegou a reunir os jogadores dos times antes de a bola rolar para alertá-los sobre a possibilidade de confusão, mas eles optaram por manter os kits. A aparência dos uniformes causou grande confusão na visualização dos jorgadores.

Além disso, internautas se queixam da forma como o árbitro administrou os acréscimos da partida, com pouca bola rolando durante o jogo. Outra reclamação é sobre o pênalti marcado a favor do Corinthians só ter sido definido com a interferência do VAR.

O resultado negativo para o Corinthians, afunda o Timão na zona de rebaixamento, com dois jogos e dois pontos a menos que o Fluminense, primeiro time fora do Z4. Com a vitória em casa, o Glorioso abre quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, o Fortaleza.