Milton Neves crava quantos rebaixamentos faz um clube deixar de ser grande

O jornalista Milton Neves, em sua coluna no "UOL", publicada na manhã de segunda-feira (23), cravou quantos rebaixamentos para a Série B do Brasileirão faz um clube "deixar de ser grande". Na publicação, o autor ainda citou que antigamente era comum ouvirmos a frase "time grande não cai". Porém, com o passar dos anos, diversos gigantes do futebol brasileiro foram rebaixados, restando apenas Flamengo e São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Medalhão da Globo vira alvo da Band para substituir Denílson

- Antigamente, com o Campeonato Brasileiro com mais times e com mais viradas de mesas acontecendo nos nossos tribunais, a máxima que rolava Brasil afora era de que "time grande não cai". Pois é, mas o tempo foi passando e muitos times considerados grandes foram, sim, para a Série B - escreveu Milton Neves, que completou:

- Então, como é complicado considerar apenas esse quesito para medir a grandeza de um clube, precisamos mudar um pouco a questão. Por exemplo: com quantos rebaixamentos um time deixa de ser considerado grande? Para mim, no MÁXIMO três. Ah, claro, e subindo no primeiro ano de disputa na segundona. Depois disso, ele pode, sim, passar a ser visto como uma força intermediária no futebol nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas