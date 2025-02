Javier Milei, presidente da Argentina, recebeu uma camisa de Lionel Messi, campeão da Copa do Mundo de 2022 com o país. Autografado pelo craque, o presente é o uniforme I do Inter Miami em 2025. O político divulgou a ação nas redes sociais nesta sexta-feira (7).

Na publicação, o presidente da Argentina agradece o presente do craque argentino:

— Ganhei o presente do melhor de todos os tempos, Lionel Messi — disse Milei.

Interesse do Inter Miami na Argentina

Jorge Mas, dono do Inter Miami, viajou à Argentina para conversar com Milei sobre possíveis investimentos no país.

Ao contrário do Brasil, os times argentinos não podem existir como clubes-empresas. A lei não permite, mas um decreto do presidente Javier Milei ficou próximo de mudar a situação no país. O caso, por sua vez, não é simples e envolve a AFA (Associação do Futebol Argentino).

A entidade máxima do futebol na Argentina não apoia o formato de investimento externo, assim como a maioria dos clubes, como confirmado em votação unânime contra o modelo, realizada em novembro de 2023. Na ocasião, todos os 45 presentes defenderam o modelo de associação civil.

