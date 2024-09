Corinthians renova contrato com volante até 2028

Corinthians renova contrato de Ryan (Foto: Bruno Granja/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 18:59 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (27) que renovou o contrato com o volante Ryan até 31 de dezembro de 2028. Criado nas categorias de base do Timão, o contrato anterior do jovem de 21 anos ia até julho de 2026.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O novo vínculo estabelece uma multa de R$ 130 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para internacionais.

- É um sonho estar no time do meu coração, que é o Corinthians. Graças a Deus dei mais um passo importante na minha vida e na vida da minha família. Estou muito feliz e sou grato ao Corinthians por tudo. Nunca vai faltar entrega e vontade, sempre o clube está à frente de tudo. Com certeza vai dar tudo certo - declarou o camisa 37 após assinar o novo contrato.

Ryan vem ganhando espaço na equipe comandada por Ramón Díaz. Ele já tem 23 jogos com a camisa do Corinthians e um gol marcado.