Fora de Campo

Medalhões de Vasco e Flamengo vão à festa de filho de Barboza, do Botafogo

Defensor promoveu celebração com tema da seleção brasileira para Victorio, de 4 anos.

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
19:08
Atualizado há 1 minutos
Convidados da festa de filho do zagueiro Barbosa (Foto: Reprodução)
Convidados da festa de filho do zagueiro Barbosa (Foto: Reprodução)
Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, reuniu atletas de diferentes clubes cariocas na festa de quatro anos de seu filho, Victorio. A celebração aconteceu na última segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, com a presença de Pablo Vegetti, do Vasco, e Rossi, do Flamengo, além dos companheiros de equipe do defensor alvinegro, Mateo Ponte e Álvaro Montoro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O evento teve como tema a seleção brasileira, com o aniversariante, nascido na Argentina, vestindo a camisa canarinha durante a comemoração. A decoração incluiu um totem em tamanho real do jogador Neymar, conforme mostram as fotografias divulgadas pelos convidados nas redes sociais.

A iniciativa partiu do zagueiro argentino do Botafogo, que convidou outros atletas estrangeiros que atuam no futebol brasileiro para participarem da celebração familiar. O encontro ocorreu em local não especificado na cidade carioca.

As imagens compartilhadas pelo casal Barboza nas plataformas digitais evidenciaram o clima de confraternização entre os jogadores durante a festa. A presença de atletas de equipes rivais como Botafogo, Flamengo e Vasco na mesma comemoração gerou repercussão nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Barboza reúne jogadores de diferentes clubes em celebrações familiares. Em agosto deste ano, seu outro filho, Lizandro, comemorou sete anos no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, com vestiário personalizado. Na ocasião, além dos jogadores alvinegros Savarino, Álvaro Montoro e Mateo Ponte, o atacante do Vasco, Pablo Vegetti, também esteve presente.

➡️ Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Veja imagens da festa do filho do Barboza

Montoro e filho de Barboza, do Botafogo, durante festa (Foto: Reprodução)
Montoro e filho de Barboza, do Botafogo, durante festa (Foto: Reprodução)
Família do zagueiro Barboza (Foto: Reprodução)
Família do zagueiro Barboza (Foto: Reprodução)

