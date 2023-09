A dupla vencedora da prova foi a de Goiás (Maria Clara e Guilherme Quintao), com o tempo de 46”57’090, seguido por Paraná (Angelina Carvalho e Arthur Morer), com 47”12’350 e Pernambuco (Kawani e Guilherme Henrique). Atleta do Sesi de São Carlos, no interior de São Paulo, Maria Luiza passou a treinar com a equipe de alto rendimento há apenas dois meses, e já mostra bons resultados para sua idade. Segundo seu treinador, Paulo Vitor, é possível esperar grandes feitos da jovem.