No corte do podcast, Rica Perrone conta sobre uma situação que viveu com um entregador de Ifood. O jornalista criticou a postura do profissional ao reclamar de ter subido até a porta do comunicador para entregar o lanche. Vanessa Riche, por sua vez, deu espaço para as declarações e em determinados momentos concordou com as falas do entrevistador - o que causou revolta entre torcedores nas redes sociais.