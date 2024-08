MC Poze detona atuação de jogador do Flamengo em derrota para o Botafogo: ‘Não fez nada’

Mc Poze detonou atuação do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 18/08/2024 - 21:59 • Rio de Janeiro

O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o MC Poze foi à loucura nas redes sociais com a goleada sofrida pelo time do treinador Tite. O artista criticou decisões da comissão técnica na partida e elegeu um jogador culpado pelo resultado.

Em vídeo postado nas redes sociais o rapper questionou o recuo de Léo Ortiz, que estava de volante, para a linha defensiva e a entrada do Garoto do Ninho Evertton Araújo. Na visão do artista, depois da mudança, a equipe rubro-negra caiu de rendimento em campo e começou a sofrer a goleada.

- Não dá para entender isso não. O Léo Ortiz estava marcando e criando bem de volante. Melhor que um 'montão'. Aí ele (Tite) vai recua o Léo Ortiz e me bota esse Evertton, que não está fazendo nada dentro de campo. Tá perdido. Não cria, não arma, não marca, não atrapalha, não faz nada. Tem o Igor Jesus no banco, jogador bom, que corre e marca. Não é igual o relíquia do João Gomes, mas joga parecido - disse o MC Poze.

MC Poze se revolta contra o Flamengo após derrota para o Botafogo(Foto: Reprodução)

Com o resultado, o Botafogo voltou a ponta da tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, o Flamengo foi ultrapassado pelo Palmeiras e caiu para a 4ª colocação do campeonato. As duas equipes voltam a campo no meio da semana para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores.