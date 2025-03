Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e da seleção francesa, foi homenageado com uma estátua de cera no museu Madame Tussauds de Londres. A divulgação da homenagem aconteceu nesta quinta-feira (27), através de uma publicação nas redes sociais do próprio jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A estátua retrata Mbappé com os braços cruzados, gesto típico de sua comemoração de gol, vestindo a camisa da seleção francesa. A precisão do trabalho dos artistas do museu impressionaram o jogador, que divulgou a notícia da seguinte forma: "apresento a vocês meu gêmeo".

Não foi só o atacante que se surpreendeu com a aparencia da estátua. Internautas também repercutiram a semelhança entre o jogador e a nova peça artística do Madame Tussauds de Londres. Esta não foi a primeira estátua em homenagem ao jogador da seleção francesa. Ele já havia sido homenageado com uma arte de cera em um museu de Berlim, na Alemanha, no ano passado. Veja abaixo alguns comentários sobre a nova homenagem:

continua após a publicidade

Mbappé ao lado da estátua em homenagem a ele no museu Madame Tussauds de Londres (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Real Madrid confirma renovação de joia da posição; veja valores

Temporada de Mbappé

Em campo, Mbappé vive o auge da carreira ao defender o Real Madrid. Ele se transferiu para o clube espanhol em julho do ano passado. Na atual temporada, ele soma 43 jogos, com 30 gols marcados e 4 assistências dadas.

Com o francês em campo, a equipe do treinador Carlo Ancelotti está atualmente na segunda colocação do Campeonato Espanhol, com o mesmo número de pontos do Barcelona; 60. Contudo, o time catalão apresenta um maior número de vitórias e saldo de gols.

continua após a publicidade

Na Champions League, o Real Madrid encara o Arsenal, pelas quartas de final do principal torneio europeu. O primeiro jogo entre as equipes acontece no próximo dia 8 de abril, no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.