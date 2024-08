Mauro Cezar revela postura da diretoria do Flamengo após nova polêmica de Gabigol

Gabigol, do Flamengo, somou nova polêmica após jogo contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabigol, do Flamengo, se envolveu em nova polêmica após a classificação do Rubro-Negro na Copa do Brasil. Depois do apito final, viralizou uma foto do atacante com uma camisa do Palmeiras erguida na mão direita. Mauro Cezar comentou a situação e revelou a postura da diretoria do clube carioca.

- Gabigol apareceu agitando uma camisa do Palmeiras depois da classificação do Flamengo. Evidentemente, não pegou bem. No contexto, não poderia pegar bem. Muitos torcedores perguntam o que está faltando para a diretoria rescindir o contrato, afastar ou não relacionar mais o jogador - começou Mauro Cezar.

- A visão do Flamengo é a seguinte: Faltam muitos jogos, a temporada é longa, o Pedro, que é o titular absoluto pode ter uma suspensão, lesão ou ser preservado. E aí, é melhor contar com ele em má fase do que nada. É só por isso que ele continua sendo relacionado. Essa é a realidade - completou o jornalista.