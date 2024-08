Narrador reprova atitude de Gabigol após Palmeiras x Flamengo: ‘Desnecessário’

Gabigol foi criticado por uma atitude após Palmeiras x Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma cena chamou atenção após o jogo entre Palmeiras x Flamengo, na última quarta-feira (8), no Allianz Parque. Depois do apito final, Gabigol deixou o gramado conversando com o goleiro Weverton e com uma camisa do Alviverde. O narrador João Guilherme classificou a atitude do atacante como "desnecessária".

Em uma foto que viralizou nas redes sociais, Gabigol aparece erguendo a camisa do Palmeiras com a mão direita. A imagem causou revolta em torcedores do Flamengo. Há alguns meses, o jogador se envolveu em uma polêmica após ser flagrado vestindo uma camisa do Corinthians em horário de lazer.

Nas últimas semanas, também repercutiram rumores de uma possível ida de Gabigol para o Palmeiras. O jogador ainda não renovou contrato com o Flamengo e tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro deste ano. Em entrevista ao sportv em junho, o empresário do atleta afirmou que já "trabalhava a saída" do clube.