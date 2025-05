Mauro Cezar perde a paciência com Anderson Daronco: ‘Impossível’

Mauro Cezar Pereira não aprovou a atuação da arbitragem de Anderson Daronco na vitória do Flamengo sobre o Bahia, por 1 a 0, no último sábado (10), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Em uma publicação nas redes sociais, o jornalista evidênciou a falta de paciência com o árbitro.

Para o comunicador é um absurdo Daronco ainda ser escalado para apitar partidas do Campeonato Brasileiro. Além de Mauro Cezar, internautas também reclamaram da atuação do árbitro. Apesar das críticas, o árbitro ainda segue sendo um das maiores referências de arbitragem no torneio nacional, tendo a certificação da FIFA.

- É absurdo o Daronto ainda apite jogos de futebol. A partida não anda, impossível! - publicou o jornalista no X, antigo Twitter.

Anderson Daronco foi criticado por Mauro Cezar Pereira após atuação em Flamengo x Bahia (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Flamengo x Bahia

Em campo, a equipe de Filipe Luís superou a de Rogério Ceni por 1 a 0. O autor do gol rubro-negro foi Arrascaeta. O tento fez o meia uruguaio assumir a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro, tendo balançado as redes em sete oportunidades.

Com a vitória, o time de Filipe Luís chegou aos 17 pontos, voltando para a ponta da tabela. Como o Palmeiras, terceiro colocado, ainda joga neste final de semana, o Flamengo pode perder posição.

Por outro lado, o Bahia permaneceu momentaneamente na sexta colocação, com 12 pontos somados. A equipe do técnico Rogério Ceni pode perder a posição para o Ceará, Internacional, Atlético-MG e São Paulo, que ainda podem alcançar ou superar a quantidade de pontos do Tricolor de Aço na rodada.