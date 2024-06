Mauro Cezar elogia filho de Tite após derrota e cita ‘problema estrutural’ do Flamengo

Mauro Cezar elogiou Matheus Bacchi em coletiva após derrota do Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Desfalcado de seus principais jogadores, o Flamengo foi derrotado pelo Juventude fora de casa, no Brasileirão, na última quarta-feira (26). Após a derrota, o jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a coletiva do técnico Tite e do filho Matheus Bacchi. Em live, o comentarista também apontou um 'problema estrutural' do Rubro-Negro e citou a improvisação de Léo Ortiz como volante.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu gostei de algumas respostas do Matheus, o filho do Tite. Ele é bem direto, gostei do que ele falou: "o time falhou defensivamente, mas pode fazer melhor". Não pode tomar tanto gol de cabeça. Não tem tantos desfalques na zaga como está no meio-campo e nas laterais. Então achei interessante essa resposta. Ele admite e efala que o Juventude estava melhor - começou Mauro.

- O Flamengo está esfacelado, claramente o time está cansado. Quando um time tem cinco jogadores titulares fora, os reservas imediatos vão ser exigidos. O Flamengo está jogando há varias rodadas com o Léo Ortiz improvisado, ele não é volante. Tem qualidade, mas não é a mesma coisa. Ele nem teve tempo para se adaptar. Mas é um problema estrutural da equipe do Flamengo - completou.