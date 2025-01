O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou o interesse do Cruzeiro em fechar com o treinador Renato Gaúcho. O ex-Grêmio é um dos nomes ventilados para assumir a equipe mineira após a saída de Fernando Diniz, que foi confirmada na última segunda-feira (27). O técnico deixou o cargo depois de acumular resultados ruins na equipe celeste.

Em análise do possível substituto de Diniz durante participação na programação da "Rádio Jovem Pan", Mauro apontou a chegada de Renato com um mau negócio. O comunicador destacou que o técnico acumulou trabalhos ruins nas últimas temporadas, especialmente a 14ª colocação com o Grêmio no Brasileirão do ano passado.

- O Renato fez um trabalho horrível no Grêmio no ano passado. No retrasado, ele foi vice-campeão do Brasileiro. Mas foi o Suarez que desequilibrou. Ele foi o jogador que mais desequilibrou em um time regular nos últimos anos. Sem ele mudava tudo. Foi impressionante o que ele fez - iniciou o jornalista, antes de completar:

- O Renato é um gestor de vestiário, que "fala a língua" dos jogadores. Mas me desculpa, ele não tem muito conteúdo. O futebol mudou. O Renato é um técnico dos anos 90. Aliás, a mentalidade do Cruzeiro me parece que é do mesmo período. Se ele for de fato contratado, o time mineiro vai mudar o quê? Vai fazer mais gols, o ataque vai melhorar, mas e a defesa vai ser um desastre. É isso que vai acontecer. Não tenho muita expectativa, é tudo feito de forma atabalhoada no Cruzeiro - concluiu.

Renato Gaúcho no Cruzeiro?

Até o momento, o treinador é o principal nome cotado pela diretoria celeste para substituir Fernando Diniz no comando da equipe. Os dirigentes têm conversas avançadas com o técnico para um possível acerto. O anúncio oficial do negócio pode acontecer nos próximos dias.

