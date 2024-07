Mauro Cezar cita Flamengo e alivia derrota do Palmeiras para o Vitória

Comentarista Mauro Cezar criticou o Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 22:12 • Rio de Janeiro

Após a derrota do Palmeiras em casa para o Vitória, Mauro Cezar relembrou o triunfo do Flamengo sobre o clube baiano. O jornalista citou o desempenho do Rubro Negro naquela partida e pontuou que é possível vencer mesmo jogando mal.

- Já chegou a turma da agenda positiva do Flamengo minimizando a má partida em Salvador por causa da derrota do Palmeiras para o Vitória. Ignoram que Abel escalou um time cheio de reservas, alguns recém-chegados. E que se o Palmeiras desfalcado jogou mal e perdeu isso não significa que o Flamengo, mais inteiro, tenha jogado bem. É possível vencer atuando mal. E quando isso ocorre não deve ser ignorado.

O Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 dentro de casa. Na última rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, com gol no fim da partida.