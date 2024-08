Redação do Lance! deixa palpites para final entre Alcaraz e Djokovic nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 21:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic se enfrentam na grande decisão do tênis nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O embate de gerações acontece pela sexta vez na história, com três vitórias pra cada. Porém, o espanhol venceu as últimas as últimas finais, sendo as duas em Wimbledon. A redação do Lance! ficou dividida em quem vai levar o ouro olímpico. Assista ao vídeo acima.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias