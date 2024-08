Mauro Cezar critica decisão de Gabigol em Flamengo x Bolívar: ‘Figura nula’

Mauro Cezar criticou atuação de Gabigol em Flamengo x Bolívar (Foto: Reprodução/Jovem Pan)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, mas o resultado não blindou o atacante Gabigol de críticas. Nas redes sociais, o jornalista Mauro Cezar Pereira cornetou a atuação do centroavante no Maracanã e o comparou com Carlinhos.

- O Gabigol foi uma figura nula. O Flamengo jogou quase com 10 jogadores. Logo que entrou, teve uma jogada que ele partiu na ponta esquerda e não passou para o meio. O De La Cruz entrava pelo centro e ele não passou. Arrastou a bola até o final e perdeu - disse Mauro Cezar.

- No segundo tempo perdeu um gol que estava impedido, estava cara a cara. O Carlinhos foi mais perigoso que ele, obrigando o Lampe a fazer uma defesa com o joelho. Com toda sua limitação técnica, o Carlinhos foi mais perigoso que o Gabriel. É brincadeira - completou o jornalista.

Gabigol entrou no fim do primeiro tempo, no lugar de Pedro, que deixou o gramado com dores na coxa. Nos acréscimos da etapa final, o camisa 99 também sentiu dores na região e saiu de campo. O jogo de volta contra o Bolívar, em La Paz, ocorre na próxima semana.