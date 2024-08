Além de Pedro, Gabigol também sente a coxa e preocupa Flamengo

Gabigol, jogador do Flamengo, durante partida contra o Bolívar no Maracanã pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 23:51 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, mas apesar da vitória, o Rubro-Negro sai com algumas preocupações para o jogo de volta e sequência do campeonato. Não só Pedro foi substituído por lesão, como Gabigol, que o substituiu, também sentiu a coxa ao fim da partida.

Pedro venceu uma dividida com o zagueiro da equipe boliviana aos 35 minutos. Ao adiantar a bola para finalizar, levou a mão à coxa e não conseguiu concluir a jogada, pedindo substituição imediatamente e dando lugar a Gabigol.

O camisa 99 atuou durante o resto da partida, mas após o segundo gol, marcado por Léo Pereira, o atacante levou a mão à coxa direita e não conseguiu mais contribuir para a equipe. Como não haviam mais substituições a serem feitas, o Flamengo jogou os últimos minutos com um homem a menos.

Ainda durante o confronto, o clube divulgou que Pedro já iniciou tratamento e será reavaliado na manhã desta sexta-feira (16). O artilheiro da Libertadores sentiu o músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Gabi sentiu a coxa direita.

Além dos dois atacantes, o Rubro-Negro divulgou nesta quinta-feira (15), que Viña sofreu uma lesão no ligamento cruzado, se submeteu a cirurgia e está fora da temporada, assim como Cebolinha. Com os desfalques recentes, apenas Carlinhos sobrou como opção no ataque, até divulgação dos exames.

Pedro e Gabigol sentem a coxa e são substituídos contra o Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores. (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP e Jorge Rodrigues/AGIF)