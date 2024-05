Mauro Cezar comenta suposta foto de Gabigol e elege culpados: ‘Se for real, não dá mais’

Mauro Cezar comentou a suposta foto de Gabigol com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O jornalista Mauro Cezar Pereira comentou a polêmica envolvendo a suposta foto de Gabigol com a camisa do Corinthians, que viralizou nas redes sociais na noite da última quinta-feira (16). Em live no canal "Mauro Cezar", no Youtube, o comentarista afirmou que, caso a imagem seja verdadeira, a permanência do jogador fica "muito difícil". O profissional também culpou os dirigentes do clube Rodolfo Landim e Marcos Braz.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A foto não parece montagem na minha opinião, mas é preciso sempre ter cautela. Se a foto for verdadeira, fica muito evidente que não dá mais. Há um ano e meio o Gabriel não vem jogando nada. Se, de fato, é real, é um desgaste muito grande para a imagem do Flamengo. Nada demais o jogador ter camisa de outros clubes, mas quando você trabalha e é ídolo de um clube, não pode vestir outra camisa - começou Mauro Cezar.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

- Ele já foi no Podpah e começou a jogar charme para a torcida do Corinthians. O que ganha com isso? Na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, mandou beijo para o Dorival. Qual o intuito? Vai desgastando a idolatria. É uma sequência de situações problemáticas que são desnecessárias. E quem são os culpados disso tudo? Marcos Braz e Rodolfo Landim, que capitaneiam o futebol do Flamengo com paternalismo - completou.

➡️Comentarista se irrita com foto de Gabigol com camisa do Corinthians: ‘Que p**** é essa?’

De acordo com o "ge", a diretoria do Flamengo trata a foto como real. A assessoria de Gabigol, no entanto, diz que a imagem não é verdadeira:

"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira", trouxe a nota.