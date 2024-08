Mauro Cezar classifica goleada do Botafogo como ‘humilhante’ e destaca: ‘Ficou barato para o Flamengo’

Bruno Henrique lamentando resultado contra o Botafogo pelo Brasileiro 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 21:11 • Rio de Janeiro

O Botafogo goleou o Flamengo por 4 a 1, neste domingo (18), no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida o comentarista Mauro Cezar Pereira classificou o resultado como "humilhante" para a equipe do treinador Tite. Ele também destacou que "ficou barato" o placar e que poderia ter ocorrido uma goleada maior.

Em campo, o alvinegro superou com sobras a equipe rubro-negra. Em análise, o jornalista destacou as dificuldades do Flamengo por conta de desfalques e ritmo de jogos exaustivos. Contudo, apontou que determinado cenário não justifica a partida "desastrosa".

- Goleada humilhante. A mas o Flamengo estava desfalcado e fisicamente esfarelado. Não justifica. Em clássico, não se toma goleada. Foi um terror. O Botafogo poderia ter feito mais, 4 a 1 ficou barato. O Flamengo, mesmo desfalcado tinha que ter o mínimo de organização defensiva. Uma vergonha essa derrota pela maneira que se comportou em campo. Nada justifica essa atuação ridícula, sofrível - disse o jornalista.

Além disso, Mauro Cezar também colocou o resultado na conta do treinador Tite. De acordo com ele, alguns jogadores realizaram falhas técnicas individuais, mas a maior responsabilidade é do treinador, que não soube encontrar soluções para a partida.

- Foi um vexame e vai muito na conta do Tite. Falhas individuais aconteceram, falhas do lado direito com o Wesley, mas ele, como técnico tinha que ter corrigido… O time estava mal montado, bagunçado, uma zona e aí vem esse 4 a 1 - concluiu.

Com o resultado, o Botafogo voltou a ponta da tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, o Flamengo foi ultrapassado pelo Palmeiras e caiu para a 4ª colocação do campeonato. As duas equipes voltam a campo no meio da semana para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores.