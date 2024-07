Mauro Cezar avalia busca de Flamengo por Lucas Paquetá: ‘Merece?’

Comentarista Mauro Cezar questinou punição de Paquetá (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 20:08 • Rio de Janeiro

O Flamengo busca a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, na janela de transferências do meio do ano. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. Em sua conta pessoal no X, Mauro Cezar questionou a eficácia da punição para o meia caso ele fiquei impedido de jogar apenas no futebol inglês e possa voltar para o Brasil.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá, tentando aproveitar uma possível, talvez provável punição ao jogador por uma suposta participação em apostas. Ele ficaria impedido de jogar na Inglaterra e voltaria ao Brasil. Seria muito curioso o jogador, caso fique comprovado que ele participou, que ele cometeu erro, seria muito curioso e estranho ele ser punido na Inglaterra e poder jogar em outro lugar. Aí não é punição. Você apenas fecha um mercado de trabalho pra ele, mas deixa todo o restante aberto. Ou seja, um pedaço do mercado de trabalho do jogador, que seria o mercado inglês, podendo jogar em outros lugares. É quase um prêmio para poder voltar ao seu país de origem, para o clube onde começou, jogando normalmente, jogando na Seleção. Será que a punição, caso ela aconteça, será restrita ao futebol inglês? E se ele de fato cometeu esse erro, não temos que discutir o fato em si? Se ele cometeu esse erro, ele merece ser punido na Inglaterra e poder jogar no Brasil? Uma reflexãozinha é necessária.