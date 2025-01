Portuguesa vence Bangu na estreia do Campeonato Carioca

A Portuguesa derrotou o Bangu por 1 a 0, em duelo válido pela 1ª rodada do Campeonato Carioca, em Moça Bonita. O atacante Lohan foi o responsável pelo único gol da partida e pelos três pontos somados da Lusa.

Com o triunfo, a Portuguesa ocupa um lugar no G-4 da Taça Guanabara ao lado do Maricá, que também somou três pontos ao derrotar o Botafogo. A Lusa sonha em dormir entre os quatro primeiros colocados em busca de uma vaga na semifinal da competição.

Como foi o jogo entre Bangu e Portuguesa?

Na etapa inicial, a Portuguesa construiu as melhores oportunidades na partida e por pouco não abriu o placar. Aos 13 minutos, Joãozinho foi servido na área livre de marcação e bateu com perigo, mas a defesa cortou a finalização que tinha direção no gol. A Lusa seguiu pressionando o Bangu, mas não conseguiu abrir o placar.

Na segunda etapa, os mandantes voltaram com outra postura, e o Bangu quase anotou seu gol com Lucas Nathan girando em cima da marcação e soltando uma bomba para bela defesa de Bruno. Aos 30 minutos, Ruan Carlos arrancou da intermediária até a área da Portuguesa livre de marcação, mas bateu por cima da meta. Na sequência, a Lusa respondeu aos 34 minutos com Lohan achando espaço de fora da área e batendo forte para marcar um golaço.