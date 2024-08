Beatriz Souza conquistou a medalha ouro no judô na categoria +78k (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro

Durantes as Olimpíadas de Paris, Daniel Sousa, ex-jogador de basquete e marido da judoca Bia Souza, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na competição, viralizou nas redes sociais graças as comemorações fervorosas da conquista da esposa. Após o fim dos Jogos, Daniel virou o astro do novo comercial do Bradesco e caiu nas graças dos internautas, mais uma vez.

Daniel foi convidado para protagonizar o comercial, principalmente porque a inteligência artificial do bando se chama 'Bia', mesmo nome da sua esposa. No vídeo, o marido de Bia Souza comenta com muita empolgação todas as habilidades da inteligência artificial do banco, assim como fez com judoca durante as Olimpíadas.

Internautas comemoraram a escolha de Daniel como figura principal do comercial e rasgaram elogios ao casal na internet. Veja;