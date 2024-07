Marcos provoca Neto, Benja e Ronaldão após vitória do Palmeiras sobre o Corinthians

Marcos é ídolo do Palmeiras (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 22:34 • São Paulo

O ídolo do Palmeiras, Marcos, comemorou a vitória do Alviverde contra o Corinthians em grande estilo. O ex-goleiro fez questão de provocar torcedores ilustres do Timão nas suas redes sociais. Veja o que ele disse:

- A última vez que "nóis" perdemos para o Corinthians eu ainda cantava no Menudo.

A publicação foi um exagero para ironizar o histórico recente de vitórias do lado verde no dérbi paulista. Entre as personalidades provocadas, estão Neto, Ronaldo (ex-goleiro) e Benjamin Back.

O Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (1º), no Allianz Parque, em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do duelo foram marcados por Raphael Veiga e Vitor Reis, ambos na segunda etapa.