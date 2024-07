Andrés Sanchez ironiza gestão do Corinthians: ‘Virou filial do Flamengo’

Andrés Sanchez deixou a presidência do Corinthians em 2020 (Foto: Peter Leone/O Fotográfico)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 20:54 • São Paulo (SP)

A contratação do goleiro Hugo Souza, ex-Flamengo, para o Corinthians parece ter sido a gota d'água para Andrés Sanchez. O ex-presidente do Timão publicou em suas redes sociais sua indignação com o momento do clube, dizendo que o mesmo virou filial do Flamengo.

As recentes contratações e especulações de atletas do clube carioca, junto com o péssimo momento do time paulista devem ter sido as principais motivações para a insatisfação de André Sanchez. Na publicação o ex-presidente chama Augusto Melo, o atual presidente, de "Pinóquio".

Na publicação anterior, André postou um vídeo compilado de falas e promessas de Melo com o objetivo de expor o atual gestor. Confira os posts abaixo: