Mano a mano de Marquinhos com atacante do Bayern viraliza: 'Deu pena'

O PSG venceu o Bayern de Munique por 5 a 4, nesta terça-feira (28), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida da Champions League. Apesar da vitória, o zagueiro Marquinhos, da equipe parisiense, teve um destaque negativo no confronto.

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O caso aconteceu aos 67 minutos. Na ocasião, Luis Díaz recebeu um lançamento preciso de Harry Kane e ficou mano a mano com o zagueiro brasileiro. Marquinhos tentou cortar a linha de chute do colombiano, mas falhou, e assim, o Bayern marcou o quarto gol na partida.

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Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram o lance envolvendo o titular da Seleção. Alguns criticaram a ação do defensor, mas teve quem o defendeu e chamou atenção para a exposição defensiva da equipe do PSG.

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Veja a repercussão do lance abaixo:

Jogadores do PSG comemoram gol marcado por Dembélé contra o Bayern de Munique na semifinal da Champions League (Foto: Alain Jocard/AFP)

Como foi PSG x Bayern de Munique

Texto por: João Brandão

No primeiro tempo, Bayern de Munique e PSG fizeram um duelo emocionante e com muitas chances de gols. Aos 15 minutos, Luís Díaz sofreu um pênalti cometido por Pacho, e Kane converteu a cobrança para abrir o placar. Na sequência, os bávaros quase ampliaram com o autor do gol encontrando Olise livre pelo lado direito, mas o francês finalizou para grande defesa de Safonov. Aos 22 minutos, os mandantes tiveram grande chance com Dembélé sendo servido livre de marcação no campo de ataque, entrando na área, mas desperdiçando uma chance inacreditável ao chutar para fora. E no minuto seguinte, Kvaratschelia foi servido pelo lado esquerdo, cortou a marcação de Stanisic para o meio e bateu no cantinho para estufar as redes e deixar tudo igual no placar.

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Após o susto, o Bayern de Munique quase voltou à frente do marcador com Olise fazendo grande jogada pelo lado direito, entrando na área e tocando para o meio da área, mas João Neves desviou contra a própria trave antes da defesa afastar o perigo. E aos 33 minutos, o meia português saiu de quase vilão para herói ao aproveitar uma cobrança de escanteio e cabecear para o fundo das redes e virar a partida em favor do PSG. Mas aos 40 minutos, Olise recebeu um passe da entrada da área, avançou até a área e finalizou com força sem chances para Safonov para voltar a deixar tudo igual no marcador. E nos acréscimos, Alphonso Davies cometeu um pênalti por um toque no braço dentro da área, e Dembélé converteu a cobrança com perfeição para deixar a equipe francesa na frente do marcador antes do intervalo.

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No segundo tempo, o PSG aumentou a diferença para o Bayern de Munique aos 10 minutos após um cruzamento rasteiro de Hakimi para Kvaratschelia, que chegou finalizando de primeira para marcar seu segundo gol na partida. E em uma aula de contra-ataque, Doué arrancou do campo de defesa para o ataque, acionou Dembélé pela esquerda, que cortou Upamecano e bateu no cantinho para dar uma grande vantagem aos franceses no confronto. Mas aos 19 minutos, os bávaros descontaram com Upamecano aproveitando um cruzamento proveniente de uma cobrança de falta e desviando para o fundo das redes. E aos 23 minutos, Luís Díaz recebeu um lançamento de Kane, limpou a marcação de Marquinhos e finalizou para marcar um golaço e diminuir a desvantagem. E na reta final do jogo, Vitinha avançou pelo lado esquerdo, tocou para Mayulu e o jovem soltou uma bomba no travessão de Neuer.