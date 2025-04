Paramount tira narrador da CazéTV após perder João Guilherme para a Flamengo TV

Após anunciar a apresentadora Cris Dias, a Paramount+ fechou com mais um reforço para as coberturas de Libertadores e Sul-Americana. Na última segunda-feira (31), o serviço de streaming da empresa anunciou a chegada do narrador Marcelo Hazan, que chega para substituir João Guilherme.

- Narrar jogos da Libertadores e da Sul-Americana é um sonho. Fazer isso ao lado de nomes que eu admiro tanto, como a Alê Xavier, a Cris Dias, o Nivaldo Prieto e o PVC, torna tudo ainda mais especial. Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio nessa volta ao Paramount+ - disse Hazan, que reestreia no canal Fortaleza x Racing-ARG, pela Libertadores, nesta terça (1).

João Guilherme deixou a Paramount+ para aceitar o desafio de ser um dos apresentadores da Flamengo TV, ao lado da jornalista Daniela Boaventura, que pediu demissão da ESPN. A dupla chega em um momento de reformulação do canal oficial do Rubro-Negro, que antes se chamava "FlaTV".

Marcelo Hazan de volta à Paramount+

Marcelo Hazan, que atuou por anos como repórter na Globo, embarcou na carreira de narrador e já havia trabalhado na Paramount+, antes de fechar com a CazéTV. Na última segunda-feira, o locutor se despediu do canal do influenciador Casimiro Miguel, onde cobriu os Jogos Olímpicos de Paris.

- Quase um ano vivido com a intensidade de uma vida. A casa que me permitiu dar o passo mais firme no sonho de narrar. Sair do lugar de fã na audiência pra fazer parte foi um privilégio. Não é fácil dizer adeus pra quem te fez feliz. Muito obrigado CazéTV - escreveu Hazan nas redes.

